В Торонто неизвестные обстреляли двери консульства США

В Торонто неизвестные открыли огонь по зданию консульства США. Как сообщила местная полиция, на фасаде обнаружены следы нескольких выстрелов. Сообщений о пострадавших на данный момент нет.

По информации New York Times, на стеклянной двери главного входа видно два отверстия от пуль. Газета ссылается на кадры телерепортажа, подтверждающие повреждения.

Консульство расположено недалеко от мэрии и часто становится местом антиамериканских акций протеста. Издание отмечает, что только в эти выходные возле здания проходили демонстрации против военных операций США на Ближнем Востоке. Полиция продолжает расследование и выясняет детали произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал, что по Соединённым Штатам может прокатиться волна терактов из-за их войны с Ираном. Несмотря на заявления американцев об ошеломительных успехах, ликвидировать такое крупное государство с помощью воздушных ударов невозможно.