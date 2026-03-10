Мерц отказался пересмотреть решение о выходе ФРГ из атомной энергетики

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лично считает отказ от атомной энергетики ошибочным, но пересматривать решение властей ФРГ не намерен. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Берлине.

«Я лично разделяю оценку госпожи [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен. <...> Правительство ФРГ ранее приняло решение выйти из атомной энергетики. Решение не подлежит пересмотру. <...> Я сожалею об этом, но ситуация такова», — заявил Мерц.

При этом канцлер подчеркнул, что власти сосредоточены на реализации выбранного курса и должны сделать всё возможное для снижения цен на энергоносители, в том числе за счёт увеличения предложения на рынке.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев поинтересовался у Фридриха Мерца, знает ли тот местонахождение источников нефти и газа, которые спасли бы энергетику ФРГ от кризиса. Спецпредставитель президента РФ указал канцлеру, что Берлин так и не предложил внятной замены прежним энергопоставкам. По его словам, Германия сама загнала себя в кризис непродуманными решениями.