Мерц отказался пересмотреть решение о выходе ФРГ из атомной энергетики
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лично считает отказ от атомной энергетики ошибочным, но пересматривать решение властей ФРГ не намерен. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Берлине.
«Я лично разделяю оценку госпожи [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен. <...> Правительство ФРГ ранее приняло решение выйти из атомной энергетики. Решение не подлежит пересмотру. <...> Я сожалею об этом, но ситуация такова», — заявил Мерц.
При этом канцлер подчеркнул, что власти сосредоточены на реализации выбранного курса и должны сделать всё возможное для снижения цен на энергоносители, в том числе за счёт увеличения предложения на рынке.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев поинтересовался у Фридриха Мерца, знает ли тот местонахождение источников нефти и газа, которые спасли бы энергетику ФРГ от кризиса. Спецпредставитель президента РФ указал канцлеру, что Берлин так и не предложил внятной замены прежним энергопоставкам. По его словам, Германия сама загнала себя в кризис непродуманными решениями.
