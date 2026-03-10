Взрыв произошёл в НИИ в Москве во время научного эксперимента

В Москве в Институте нефтехимического синтеза имени Топчиева прогремел взрыв. По данным РЕН ТВ, инцидент произошёл во время научного эксперимента — ошибка привела к ЧП.

В результате пострадал один учёный, его госпитализировали. Что именно он исследовал и в каком состоянии находится, пока не уточняется.

Ранее у торгового центра в подмосковном Селятино произошёл взрыв автомобиля. По предварительным данным, взорвался внедорожник Nissan, припаркованный у ТРЦ предположительно из-за газового баллона в салоне — у авто повреждены задняя часть, крыша и водительская дверь, на место прибыли экстренные службы.