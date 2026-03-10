Енотиха Света умерла на Городской ферме на ВДНХ

На «Городской ферме» ВДНХ умерла енотиха по кличке Света. Сотрудники поделились печальной новостью в соцсетях, отметив, что она была уже немолода, хороша ладила с соседями и любила людей, а также прожила хорошую, спокойную и наполненную заботой жизнь.

«Мы очень любили её. Знаем, что среди гостей Фермы и подписчиков у Светы были поклонники. Для всех нас она навсегда останется тёплым воспоминанием, наша Света», — говорится в сообщении.

В конце февраля печальные новости пришли из Ленинградского зоопарка — там от болезни сердца умер амурский тигр Амадей. Ему было уже 16 лет, ветеринарные врачи знали о заболевании и сделали всё, чтобы продлить ему жизнь.