В салоне красоты отрезали клиентке волосы, «будто покусали собаки», и грозятся судом за плохой отзыв

В Московской области салон красоты пригрозил своей клиентке судом, потому что девушка оставила отрицательный отзыв в соцсетях, требуя вернуть деньги за некачественную стрижку. Однако средства ей пообещали отдать, когда отзыв будет удалён. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Салон красоты потребовал удалить клиентку отзыв. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

28-летняя девушка пришла в салон uTrend на Сухаревской улице в Лопатино. Она попросила отрезать ей сухие кончики. При оплате за мытьё, сушку и стрижку ей насчитали 2800 рублей. Дома пострадавшая заметила, что волосы отрезаны неровно. По её словам, «будто покусали собаки».

Салон отказался возвращать деньги клиентке, увидев её негативный отзыв в Сети. По мнению девушки, владельцы решили замять скандал. Когда она отказалась выполнять условия, ей пригрозили 152 статьёй УК РФ о защите чести, достоинства и защите репутации. Сейчас пострадавшая обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. Также она написала досудебную претензию.

Ранее шоумен Гоген Солнцев пожаловался на салон красоты в центре Москвы, где ему сожгли кожу головы во время процедуры осветления волос. В беседе с Life.ru артист выразил опасение, что может навсегда остаться лысым.