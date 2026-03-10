Владимир Путин
10 марта, 19:12

Бывший McDonald’s в Белоруссии переименует «американо» по просьбе Лукашенко

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Romanenkova Daria

Сеть бывшего McDonald’s в Белоруссии переименует кофе «американо» по просьбе президента Александра Лукашенко. Об этом сообщил официальный аккаунт «Мак.бай» в соцсетях.

«Новому названию для «Американо» быть», — указано в сообщении.

Компания отметила, что в соцсетях проводят множество народных опросов по поводу нового названия. Поступило огромное количество предложений. Поэтому «Мак.бай» решил запустить собственный опрос.

Напомним, Лукашенко предложил отказаться от иностранного названия и создать белорусский бренд. Идея прозвучала во время его визита в ресторан «Мак.бай» в Минске. Директор сети Виктория Данько показала президенту стенд самообслуживания и предложила кофе «американо». Лукашенко на мгновение задумался и заявил — название стоит изменить.

