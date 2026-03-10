Владимир Путин
Регион
10 марта, 20:14

«Ливерпуль» в Стамбуле проиграл «Галатасараю» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Обложка © Х / Galatasaray SK

Английский «Ливерпуль» на выезде сенсационно уступил турецкому «Галатасараю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча в Стамбуле завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол на седьмой минуте забил Марио Лемина.

Ответный матч пройдёт 18 марта в Ливерпуле. Победитель пары в четвертьфинале встретится с сильнейшим в противостоянии французского «Пари Сен-Жермен» и английского «Челси».

Ранее Life.ru рассказывал про центральный матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» на своём поле переиграл «Интер» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на 35-й минуте забил Первис Эступиньян.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

