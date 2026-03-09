Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 22:14

«Милан» вырвал победу у «Интера» и сократил отставание в борьбе за чемпионство

Обложка © Х / Inter

Обложка © Х / Inter

В центральном матче 28-го тура итальянской Серии А «Милан» на своём поле переиграл «Интер» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на 35-й минуте забил Первис Эступиньян.

Благодаря этой победе «россонери» набрали 60 очков и укрепились на втором месте в турнирной таблице. Для «Интера» поражение стало первым после восьми побед подряд, однако команда по-прежнему лидирует в чемпионате с 67 очками.

В следующем туре «Интер» 14 марта примет «Аталанту», а «Милан» на день позже на выезде встретится с «Лацио».

Дубль Маричаля принёс «Динамо» победу в дерби с ЦСКА со счётом 4:1
Дубль Маричаля принёс «Динамо» победу в дерби с ЦСКА со счётом 4:1

Ранее Life.ru писал про матч РПЛ, в котором «Зенит» проиграл «Оренбургу» и прервал 15-матчевую беспроигрышную серию. Оренбуржцы выиграли второй матч подряд и поднялись с предпоследнего места на 13-ю строчку, набрав 18 очков. Воспользоваться осечкой конкурента мог «Краснодар», однако южане проиграли «Рубину» в морозной Казани.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ФК Интер
  • ФК Милан
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar