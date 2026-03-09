«Милан» вырвал победу у «Интера» и сократил отставание в борьбе за чемпионство

В центральном матче 28-го тура итальянской Серии А «Милан» на своём поле переиграл «Интер» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на 35-й минуте забил Первис Эступиньян.

Благодаря этой победе «россонери» набрали 60 очков и укрепились на втором месте в турнирной таблице. Для «Интера» поражение стало первым после восьми побед подряд, однако команда по-прежнему лидирует в чемпионате с 67 очками.

В следующем туре «Интер» 14 марта примет «Аталанту», а «Милан» на день позже на выезде встретится с «Лацио».

Ранее Life.ru писал про матч РПЛ, в котором «Зенит» проиграл «Оренбургу» и прервал 15-матчевую беспроигрышную серию. Оренбуржцы выиграли второй матч подряд и поднялись с предпоследнего места на 13-ю строчку, набрав 18 очков. Воспользоваться осечкой конкурента мог «Краснодар», однако южане проиграли «Рубину» в морозной Казани.