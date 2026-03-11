Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 21:05

Аракчи назвал ложью заявления о планах Тегерана превентивно ударить по США

Аббас Аракчи. Обложка © Life.ru

Аббас Аракчи. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг утверждения о том, что Тегеран якобы планировал нанести превентивный удар по США или американским войскам. В своём посте в соцсети X он назвал эту информацию «абсолютной ложью».

По его словам, единственная цель подобных вбросов — оправдать военную операцию «Эпическая ошибка», которую, как он утверждает, организовал Израиль, а оплатили простые американцы.

Трамп мечется в отчаянии и панике из-за войны с Ираном
Трамп мечется в отчаянии и панике из-за войны с Ираном

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил решение начать военную кампанию против Ирана данными разведки о неизбежной атаке со стороны Тегерана. Он заявил, что у иранцев было ракет больше, чем кто-либо предполагал, и они на 100% планировали удар по США.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar