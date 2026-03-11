Аракчи назвал ложью заявления о планах Тегерана превентивно ударить по США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг утверждения о том, что Тегеран якобы планировал нанести превентивный удар по США или американским войскам. В своём посте в соцсети X он назвал эту информацию «абсолютной ложью».

По его словам, единственная цель подобных вбросов — оправдать военную операцию «Эпическая ошибка», которую, как он утверждает, организовал Израиль, а оплатили простые американцы.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил решение начать военную кампанию против Ирана данными разведки о неизбежной атаке со стороны Тегерана. Он заявил, что у иранцев было ракет больше, чем кто-либо предполагал, и они на 100% планировали удар по США.