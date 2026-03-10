Трамп мечется в отчаянии и панике из-за войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп начинает понимать, что совместная с Израилем военная кампания против Ирана развивается не по плану. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, у Вашингтона нет быстрого сценария победы в случае масштабного конфликта. Особенно сложной задачей может стать возможная наземная операция.

«Президент Трамп в отчаянии и панике! <…> Трамп понимает, что нет жизнеспособного варианта наземного нападения, чтобы быстро выиграть войну с Ираном», — написал Дэвис в соцсети X.

Накануне американский лидер заявил о готовности резко усилить удары по Ирану. Он пригрозил, что США нанесут атаки, которые будут в 20 раз мощнее нынешних. Такие действия, по его словам, могут последовать, если Тегеран решит перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив. Трамп назвал возможную блокировку пролива «подарком» для Китая и других стран, активно использующих этот маршрут для поставок энергоресурсов. Но боевые действия обходятся США чрезвычайно дорого, посему они рискуют утратить способность сдерживать Россию и Китай.