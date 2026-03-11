Владимир Путин
10 марта, 22:06

«Ньюкасл» и «Барселона» разошлись миром в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Обложка © Х / FC Barcelona

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Ньюкасл» и испанская «Барселона» не выявили победителя. Встреча в Англии завершилась со счётом 1:1. Хозяева вышли вперёд на 86-й минуте усилиями Харви Барнса, но на пятой добавленной минуте Ламин Ямаль реализовал пенальти и сравнял счёт.

Ответная игра пройдёт 18 марта в Барселоне. Победитель пары в четвертьфинале встретится с сильнейшим в противостоянии мадридского «Атлетико» и лондонского «Тоттенхэма».

В других матчах дня «Атлетико» дома разгромил «Тоттенхэм» (5:2), а мюнхенская «Бавария» на выезде в Бергамо уничтожила «Аталанту» (6:1).

Чуть раньше свой матч сыграли турецкий «Галатасарай» и английский «Ливерпуль». Встреча в Стамбуле завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол на седьмой минуте забил Марио Лемина.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Артём Гапоненко
