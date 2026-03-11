Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 23:27

Посол назвал удар Ирана по авианосцу «Линкольну» посланием США

Авианосец «Авраам Линкольн». Обложка © centcom.mil

Авианосец «Авраам Линкольн». Обложка © centcom.mil

Иран нанёс повреждения американскому авианосцу «Авраам Линкольн» и расценивает это как сигнал Вашингтону. Об этом заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

Дипломат отметил, что американские и израильские военные уже испытали на себе часть оборонных возможностей Ирана.

«Повреждение авианосца «Линкольна» было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», сказал он в интервью РИА «Новости».

США отправляют третий авианосец на Ближний Восток для ударов по Ирану
США отправляют третий авианосец на Ближний Восток для ударов по Ирану

Ранее, 8 марта, Иран сообщил об атаке на авианосец «Авраам Линкольн». По данным Тегерана, по кораблю выпустили береговую ракету ВМС Исламской Республики.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar