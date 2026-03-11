Посол назвал удар Ирана по авианосцу «Линкольну» посланием США

Иран нанёс повреждения американскому авианосцу «Авраам Линкольн» и расценивает это как сигнал Вашингтону. Об этом заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

Дипломат отметил, что американские и израильские военные уже испытали на себе часть оборонных возможностей Ирана.

«Повреждение авианосца «Линкольна» было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Ранее, 8 марта, Иран сообщил об атаке на авианосец «Авраам Линкольн». По данным Тегерана, по кораблю выпустили береговую ракету ВМС Исламской Республики.