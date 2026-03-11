Словакия пригрозила Украине отказом в поддержке членства в ЕС из-за нефти

Словакия может пересмотреть свою позицию по поддержке вступления Украины в Евросоюз, если Киев не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил посол России в республике Сергей Андреев со ссылкой на заявление премьер-министра Роберта Фицо, пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что словацкое правительство оставляет за собой право принять ответные меры, включая отказ от поддержки евроинтеграции Украины, в случае дальнейшей блокировки поставок.

Ранее премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что Словакия готова использовать самые жёсткие законные инструменты в споре с Украиной из-за поставок энергоресурсов. Глава правительства подчеркнул, что Братислава намерена добиваться своих прав в юридическом поле.