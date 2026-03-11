США поставят Киеву радары дальнего действия на ₽2 млрд

Американские компании Echodyne и Rada Technologies получили контракты от Госдепартамента США на поставку радаров Украине. Сумма соглашений — 25,5 миллиона долларов. Это следует из документов ведомства.

Контракты заключили 5 марта. Они предусматривают поставку оборудования и сопутствующие услуги на территории Украины, сообщает РИА «Новости».

Echodyne получит 14,98 миллиона долларов — около 1,2 миллиарда рублей. Компания поставит четырёхпанельные тактические радиолокационные системы с обзором на 360 градусов. Rada Technologies получит 10,5 миллиона долларов — 829,9 миллиона рублей. Она поставит Киеву радары дальнего действия. Общая стоимость двух контрактов превышает два миллиарда рублей.

Ранее Министерство обороны Великобритании подтвердило, что на территории Украины работают предприятия по обслуживанию и ремонту военной техники. В цехах трудятся британские и украинские специалисты. Специалисты ремонтируют технику, которую передал Лондон. В их работе задействованы бронетранспортёры CVR–T, бронемашины Husky, лёгкие гаубицы L119 и артиллерийские системы AS-90.