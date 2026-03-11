Владимир Путин
Регион
11 марта, 02:20

Росавиация ограничила приём и выпуск самолётов ещё в двух аэропортах Татарстана

Обложка © Life.ru

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Бугульма и Нижнекамск (Бегишево). Представитель ведомства Артём Кореняко уточнил, что ограничения введены «для обеспечения безопасности полётов».

Пассажиров просят уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний и учитывать возможные задержки. Сроки снятия ограничений пока не уточняются, но меры связаны с повышенными рисками в воздушном пространстве региона.

Аэропорты работают в ограниченном режиме до стабилизации ситуации, чтобы исключить угрозу для пассажиров и экипажей.

Аэропорт Казани закрыли для полётов утром 11 марта

Ранее Life.ru писал, что ночью 11 марта над Сочи и Сириусом прогремела серия взрывов. Местные жители слышали громкие разрывы, а ПВО отражало атаки украинских беспилотников над городом и морем. Власти попросили горожан укрываться и строго следить за сиренами воздушной тревоги.

