Аэропорт Казани закрыли для полётов утром 11 марта

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Сообщение появилось почти в четыре утра 11 марта.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов — об этом сообщили в Росавиации. Когда аэропорт возобновит полноценную работу, пока не уточняют. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией от авиакомпаний и служб аэропорта.

Ранее перестал принимать рейсы аэропорт Ульяновска. Также временно закрыты воздушные гавани в Пензе, Самаре, Волгограде и Саратове. Аналогичные меры действуют в аэропортах Сочи и Краснодара. Сроки отмены запретов зависят от оперативной обстановки.