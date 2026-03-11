Беспилотник ударил по американскому дипцентру в Багдаде

Иранский беспилотник нанёс удар по американскому дипломатическому центру в столице Ирака — Багдаде. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники в сфере безопасности.

По данным издания, для атаки использовались шесть беспилотников. Пять из них удалось сбить, но один всё же достиг цели. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее американская вертолётная база в районе Аль-Адири в Кувейте подверглась атаке с воздуха со стороны иранской армии. По данным КСИР, повреждения получили центр подготовки и ремонта вертолётов базы, а также командный пункт и резервуары с топливом.