Беспилотник ударил по американскому дипцентру в Багдаде
Иранский беспилотник нанёс удар по американскому дипломатическому центру в столице Ирака — Багдаде. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники в сфере безопасности.
По данным издания, для атаки использовались шесть беспилотников. Пять из них удалось сбить, но один всё же достиг цели. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Ранее американская вертолётная база в районе Аль-Адири в Кувейте подверглась атаке с воздуха со стороны иранской армии. По данным КСИР, повреждения получили центр подготовки и ремонта вертолётов базы, а также командный пункт и резервуары с топливом.
