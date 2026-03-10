Трамп заявил, что Иран купил американские ракеты Tomahawk и ударил по своей школе

Иран якобы получил в своё распоряжение американские крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»), поставщик оружия пока неизвестен. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в ходе последней пресс-конференции в Белом доме в ответ на вопрос об ударе по полной детей школе, его цитирует издание TWZ.

«Я скажу, что Tomahawk, один из самых мощных видов оружия, используется, знаете ли, продаётся и используется другими странами», — пояснил Трамп.

Разговор о ракетах зашёл тогда, когда главу государства спросили о зверском ударе американо-израильской стороной по школе для девочек в Иране, когда погибли более 160 учениц и педагогов. Судя по маркировке на обломках, удар был нанесён ракетой Tomahawk. По словам Трампа, сделать это могли якобы иранские военные, специально использовав американское оружие в целях провокации.

Трамп заверил, что расследование уже ведётся. Политик уверен, что основной вопрос, каким образом Иран «заполучил в свои руки ракету Tomahawk и разбомбил собственную начальную школу в первый же день войны». Другие версии глава Белого дома отвергает и цинично исключает вариант удара со стороны США и Израиля.