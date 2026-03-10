На руинах школы в Иране, где погибли 119 детей, нашли обломки ракет с маркировкой США
Обломок ракеты на руинах школы в Минабе. Обложка © IRIB
Осколки ракеты, найденные после удара по школе для девочек в иранском городе Минаб, могут указывать на американское происхождение боеприпаса. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственный анализ фрагментов снаряда на месте гибели детей 28 февраля.
«Согласно результатам анализа, проведенного The New York Times, на обломках ракеты, предположительно, с места нанесенных 28 февраля смертоносных ударов по военно-морской базе и начальной школе на юге Ирана, есть маркировка американской крылатой ракеты», — говорится в публикации.
В результате удара погибли около 170 школьниц в возрасте от семи до 12 лет и учителей. Ранее телеканал ABC со ссылкой на экспертов, изучивших видеозаписи инцидента, сообщал, что удар по учебному заведению мог быть нанесён крылатой ракетой Tomahawk. В ООН не стали оценивать гибель детей в атаке, а в США и вовсе заявили, что ракету запустила иранская армия. А Тегеран опубликовал фото 119 погибших при ударе по школе в Минабе детей.
