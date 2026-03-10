На руинах школы в Иране, где погибли 119 детей, нашли обломки ракет с маркировкой США

Осколки ракеты, найденные после удара по школе для девочек в иранском городе Минаб, могут указывать на американское происхождение боеприпаса. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственный анализ фрагментов снаряда на месте гибели детей 28 февраля.

Обломок ракеты на руинах школы в Минабе. Обложка © IRIB

«Согласно результатам анализа, проведенного The New York Times, на обломках ракеты, предположительно, с места нанесенных 28 февраля смертоносных ударов по военно-морской базе и начальной школе на юге Ирана, есть маркировка американской крылатой ракеты», — говорится в публикации.