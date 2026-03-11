Владимир Путин
Букву «ё» назвали смыслообразующей в русском языке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Myskina6

Буква «ё» играет ключевую роль в русском языке. Она сохраняет точность речи и защищает смысл текста. Об этом заявили в Институте Русистики.

«Филологи называют «ё» смыслообразующей буквой — она защищает точность русской речи и сохраняет смысл текста»,приводит комментарий экспертов РИА «Новости».

В институте добавили, обязательное использование буквы «ё» ввели в советских школах в 1942 году. Лингвисты отмечают — если убрать эту букву из алфавита, в текстах появится двусмысленность. В качестве примера привели пары слов: всё — все, нёбо — небо, мёл — мел. На букву «ё» всегда падает ударение. Ошибки в написании могут полностью изменить смысл фразы, заключили специалисты.

Годовщину буквы «ё» в России отмечают 29 ноября. Её придумала Екатерина Дашкова — писательница, директор Академии наук и подруга императрицы Екатерины II. Она стала первой в мире женщиной, возглавившей научную академию. Как появилась буква, читайте в материале Life.ru.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

