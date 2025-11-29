Годовщина буквы «ё»: Когда её ввели, почему и кто именно подарил нам две точки над «е»

Буква «ё» — самая молодая в русском алфавите. И всё же она старше любого из живущих на данный момент людей. Но не старше гренландской акулы, которую обнаружили учёные в 2004 году. Этой полярной рыбе больше 500 лет. Но животные и люди, бывает, умирают. А буквы... Чтобы умерла буква, надо постараться. С другой стороны, буква «ё» сейчас на грани исчезновения. Расскажем об истории этой удивительной литеры в материале. Может, вам захочется её сохранить.

Когда появился сам звук, который обозначают буквой «ё»

Буква «ё» предназначалась для обозначения определённого звука, который возник на Севере. Фото © «Шедеврум»

Мы почти точно знаем, когда появился звук, обозначаемый буквой «ё». Это был долгий процесс, проходивший с XII по XVI века. Новгородская республика — вот родина данной фонемы. По сути этот звук — совмещение «смягчающей» согласной j, что больше известна в русском языке как «й», с буквой «о». Как раз во время феодального распада Руси на такой звук стало меняться ударное «э», традиционное для северных славян. В течение следующих пяти сотен лет все русскоязычные люди постепенно стали говорить «йо», даже южане. В Южную Русь данный звук пришёл уже при правлении Ивана Грозного.

Первая буква «ё» в истории: кто её придумал?

Первая буква «ё» в истории: вас очень удивит, что её придумал. Это точно был не Пушкин. Фото © Wikipedia / Д. Г. Левицкий

Букву «ё» придумала Екатерина Дашкова. Сама по себе легендарная личность: писательница, директор Академии наук, лучшая подруга императрицы Екатерины II, первая в мире женщина, которая стала возглавлять Академию. И со своей работой она справлялась лучше многих мужчин. Их это злило, например, фаворит императрицы Платон Зубов пытался поссорить двух лучших подруг. Не вышло. Но в 1796 году на престол взошёл Павел I. Он не очень любил свою маму. Неприязнь распространялась и на подруг Екатерины. Дашкова попала в опалу, лишилась должностей и отправилась в ссылку. Но пережила своего «хейтера», умерла в 1810 году. А уже в 1999-м Россия учредила Медаль княгини Екатерины Романовны Дашковой «За служение Свободе и Просвещению».

Когда появилась буква «ё» и сколько ей сейчас лет

Буква «ё» появилась в результате долгой, кропотливой и революционной научной работы. Фото © «Шедеврум»

До изобретения Дашковой звук «йо» записывали как «iо». Именно 29 ноября на заседании 1783 года Российской Академии словесности Екатерина Дашкова предложила упростить письмо, добавив в алфавит букву «ё». Она привела в пример новогоднее слово: предложила писать «ёлка» вместо «іолка». Получается, в 2025 году букве «ё» исполняется 242 года. Благодаря изобретению Екатерины Дашковой сильно сократились затраты на книгопечатание, потому что одна буква тратит меньше бумаги, чем две.

Первая буква «ё» в печатной книге: кто её использовал?

Первая буква «ё» на печати! Один из самых известных писателей XVIII века её использовал. Фото © Wikipedia / Алексей Гаврилович Венецианов

А в печатной книге впервые буква «ё» появилась у историка, писателя и поэта Николая Карамзина. Он выпустил сборник «Аониды», в котором вместо слова «слiозы» использовал «дашковское» написание — «слёзы». Посмотрите, как элегантно, в стиле высокого дворянства: император-самодур отправляет в ссылку главного учёного страны. В знак протеста Карамзин через год начинает популяризировать букву, которую придумала эта легендарная женщина-учёный. Правда, в течение десятилетий были допустимы оба написания — «ё» и «iо».

Когда буква «ё» стала обязательной

Буква «ё» стала обязательной для русского языка не так давно. Может быть, она пока просто ещё не прижилась. Фото © ТАСС / Виктор Мариковский

При реформе русского языка в 1918 году, когда убрали «еры» и «яти», написание буквы «ё» признали желательным, но не обязательным. А обязательной на письме она стала 24 декабря 1942 года, когда вышел соответствующий приказ Совнаркома. Теперь дети обязательно должны были учить в школе эту букву. «Статус «ё» или расстрел» продержался до 1956 года, но многие за это время полюбили букву.