Регион
11 марта, 04:48

В аэропортах Ижевска и Перми введены ограничения, шесть авиагаваней возобновили работу

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Ижевска и Перми. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Решение принято ради обеспечения безопасности для воздушных судов. При этом аналогичные меры были отменены в шести городах России: в Саратове, Пензе, Волгограде, Казани, Ульяновске и Самаре.

Сейчас меры действуют в аэропортах Сочи, Краснодара, Саратова, Бугульмы и Нижнекамска. Авиагавани работают в ограниченном режиме до стабилизации ситуации, чтобы исключить угрозу для пассажиров и экипажей.

Артур Лапсаков
