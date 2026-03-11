В аэропортах Ижевска и Перми введены ограничения, шесть авиагаваней возобновили работу

Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Ижевска и Перми. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Решение принято ради обеспечения безопасности для воздушных судов. При этом аналогичные меры были отменены в шести городах России: в Саратове, Пензе, Волгограде, Казани, Ульяновске и Самаре.

Сейчас меры действуют в аэропортах Сочи, Краснодара, Саратова, Бугульмы и Нижнекамска. Авиагавани работают в ограниченном режиме до стабилизации ситуации, чтобы исключить угрозу для пассажиров и экипажей.