В аэропортах Ижевска и Перми введены ограничения, шесть авиагаваней возобновили работу
Обложка © Life.ru
Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Ижевска и Перми. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Решение принято ради обеспечения безопасности для воздушных судов. При этом аналогичные меры были отменены в шести городах России: в Саратове, Пензе, Волгограде, Казани, Ульяновске и Самаре.
Сейчас меры действуют в аэропортах Сочи, Краснодара, Саратова, Бугульмы и Нижнекамска. Авиагавани работают в ограниченном режиме до стабилизации ситуации, чтобы исключить угрозу для пассажиров и экипажей.
