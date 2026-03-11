Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 05:19

Песков заявил, что договорённости 2022 года по Украине утратили актуальность

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Договорённости, достигнутые в Стамбуле в 2022 году по урегулированию конфликта на Украине, больше не соответствуют текущей обстановке. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Реальность вся изменилась», — сказал он, отвечая на вопрос, остается ли Москва привержена «Стамбулу» в решении украинского конфликта или есть изменения.

Песков раскрыл, что известно о новом раунде трехсторонних переговоров по Украине
Песков раскрыл, что известно о новом раунде трехсторонних переговоров по Украине

Ранее Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что в вопросе урегулирования украинского конфликта якобы остался лишь один нерешённый пункт. По его словам, такая информация не соответствует действительности. Представитель Кремля пояснил, что территориальный вопрос действительно является одним из ключевых, однако помимо него остаётся ещё множество различных нюансов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Переговоры в Стамбуле
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar