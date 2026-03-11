Хабаровчанка получила 17 лет колонии за сотрудничество с разведкой Украины

В Хабаровске суд вынес приговор 54-летней местной жительнице, обвиняемой в сотрудничестве с украинской разведкой. Первый Восточный окружной военный суд назначил ей 17 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Женщину признали виновной по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Следствие установило, что она выступала против спецоперации и вступила в контакт с представителем украинской спецслужбы.

По данным суда, за обещание помочь с выездом за границу она выполняла задания куратора. В частности, женщина срывала листовки с призывами к службе в Вооружённых силах России. Всего она уничтожила не менее 14 таких брошюр: часть сфотографировала и отправила своему куратору, а остальные хранила дома.

Кроме того, по заданию украинской стороны она нашла в интернете сведения о российском военнослужащем и передала его персональные данные.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю. Суд приговорил женщину к 17 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Life.ru писал, что в ДНР сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю девушку по подозрению в государственной измене. По версии следствия, она через Telegram установила контакт с представителями украинской военной разведки. Девушка передавала им сведения о расположении российских подразделений, административных объектов и данные о местных жителях.