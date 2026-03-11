«Справедливая Россия» планирует выдвинуть кандидата на пост омбудсмена

В партии «Справедливая Россия» прокомментировали информацию о грядущем назначении нового уполномоченного по правам человека в РФ. В пресс-службе политического объединения заявили, что вопрос выбора претендента находится в проработке.

Ранее СМИ распространили сведения, что на эту должность могут выдвинуть Яну Лантратову. Она возглавляет комитет Госдумы, курирующий вопросы общественных и религиозных объединений.

Сообщалось, что кандидатура парламентария обсуждается в кулуарах нижней палаты, а также рассматривается в администрации президента. Однако официального подтверждения этим данным от партийных функционеров пока не поступало.

«Наша фракция будет определяться с кандидатом и представит его в установленном законодательством порядке», — подчеркнули представители фракции в беседе с РИА «Новости».

Ранее в аппарате Москальковой сообщили, что благодаря гуманитарным договорённостям между омбудсменами России и Украины ещё один житель Суджанского района Курской области сможет вернуться домой. После его возвращения на территории Украины останутся ещё девять жителей региона, которые находятся там уже более года.