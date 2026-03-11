«Справедливая Россия» планирует выдвинуть кандидата на пост омбудсмена
На эту должность могут выдвинуть Яну Лантратову (В зелёном). Обложка © Life.ru
В партии «Справедливая Россия» прокомментировали информацию о грядущем назначении нового уполномоченного по правам человека в РФ. В пресс-службе политического объединения заявили, что вопрос выбора претендента находится в проработке.
Ранее СМИ распространили сведения, что на эту должность могут выдвинуть Яну Лантратову. Она возглавляет комитет Госдумы, курирующий вопросы общественных и религиозных объединений.
Сообщалось, что кандидатура парламентария обсуждается в кулуарах нижней палаты, а также рассматривается в администрации президента. Однако официального подтверждения этим данным от партийных функционеров пока не поступало.
«Наша фракция будет определяться с кандидатом и представит его в установленном законодательством порядке», — подчеркнули представители фракции в беседе с РИА «Новости».
Ранее в аппарате Москальковой сообщили, что благодаря гуманитарным договорённостям между омбудсменами России и Украины ещё один житель Суджанского района Курской области сможет вернуться домой. После его возвращения на территории Украины останутся ещё девять жителей региона, которые находятся там уже более года.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.