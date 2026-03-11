Владимир Путин
11 марта, 05:26

Пять очков Капризова, Тарасенко и Юрова принесли «Миннесоте» победу над «Ютой»

Кирилл Капризов забросил «Юте» с колена. Обложка © X / Minnesota Wild

«Миннесота Уалд» одержала победу над «Ютой Маммонт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, состоявшаяся в Сент-Поле, завершилась со счётом 5:0.

Шайбами отметились Кирилл Капризов (15-я минута), Мэтт Болди (29), Бобби Бринк (43), Данила Юров (47), Райан Хартман (59). Вратарь Филипп Густавссон отметился четвёртым шатаутом в сезоне, отразив все 25 бросков соперника.

Две голевые передачи отдал форвард Владимир Тарасенко. Также результативный пас у Капризова, который забросил 37-ю шайбу в сезоне. Единственным россиянином без очков в составе «Уайлд» остался нападающий Яков Тренин. Также не набрал очков защитник «Юты» Михаил Сергачёв.

«Миннесота» и «Юта» являются соперниками по Центральному дивизиону, занимая третье и четвёртое места соответственно. На счету «Уайлд» 87 очков в 65 играх, у «Юты» 73 балла в 65 матчах.

Ранее Капризов стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты». Это произошло в игре регулярки с «Тампой-Бэй» (5:1). Россиянин отметился 220-й шайбой за клуб в 381 игре, в то время как у Мариана Габорика было 219 шайб в 502 матчах.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

