11 марта, 05:37

Спасатели расширят зону поисков пропавших на Москве-реке детей

Обложка © Telegram / МЧС Московской области

Спасатели и добровольцы намерены расширить акваторию поисков троих детей, которые пропали 7 марта в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС Московской области.

«В настоящее время практически изучена запланированная ранее зона. В среду будет решаться вопрос о её увеличении, как вниз по течению реки, так и в примыкающих к ней местах», — сказал собеседник агентства.

Поиски ведутся с участием спасателей, водолазов и волонтёров. Обстоятельства исчезновения детей выясняются.

Родители пропавших в Звенигороде школьников сами бурили лёд на реке

Напомним, 7 марта в Звенигороде пропали трое подростков — 13-летняя Алина Арсланова и 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков, которые ушли гулять в район реки и не вернулись. Основная версия — подростки устроили пикник к 8 Марта на берегу реки, но вышли на лёд и провалились. Всё это время поиски не прекращаются: спасатели МЧС и добровольцы круглосуточно обследуют акваторию на лодках и прочёсывают местность на снегоходах.

Дарья Денисова
