11 марта, 05:40

На Краматорском направлении засекли операторов БПЛА из Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Операторов БПЛА из Франции заметили в рядах ВСУ на Краматорском направлении, рассказал журналистам командир роты добровольческого отряда «Южной» группировки ВС РФ с позывным Миссионер. По его словам, это удалось установить с помощью разных средств разведки. Предварительно, ранее они служили в Иностранном легионе.

«Даже по полёту птицы можно уже определить уровень оператора, который управляет дроном, <...> удалось выявить, что были расчёты БПЛА именно французские», — поделился Миссионер.

Собеседник РИА «Новости» напомнил, что большое количество украинских военнослужащих проходили обучение именно во Французском иностранном легионе.

Ранее командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Сталин заявил об отступлении ВСУ в глубокий тыл. По его словам, противник не может сдержать натиск ВС РФ. Главная причина неудач украинской армии — острая нехватка личного состава.

