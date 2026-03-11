На Краматорском направлении засекли операторов БПЛА из Франции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Операторов БПЛА из Франции заметили в рядах ВСУ на Краматорском направлении, рассказал журналистам командир роты добровольческого отряда «Южной» группировки ВС РФ с позывным Миссионер. По его словам, это удалось установить с помощью разных средств разведки. Предварительно, ранее они служили в Иностранном легионе.
«Даже по полёту птицы можно уже определить уровень оператора, который управляет дроном, <...> удалось выявить, что были расчёты БПЛА именно французские», — поделился Миссионер.
Собеседник РИА «Новости» напомнил, что большое количество украинских военнослужащих проходили обучение именно во Французском иностранном легионе.
Ранее командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Сталин заявил об отступлении ВСУ в глубокий тыл. По его словам, противник не может сдержать натиск ВС РФ. Главная причина неудач украинской армии — острая нехватка личного состава.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.