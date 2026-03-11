Немцы и поляки массово едут в Калининградскую область за дешёвым бензином

На фоне ближневосточного конфликта стоимость горючего в Евросоюзе резко подскочила. За последние десять дней цены на заправках в Германии и Польше выросли на 15–20%, что вынудило европейцев искать более бюджетные варианты.

Жители соседних стран вновь вспомнили о «бензиновых поездках» в российский регион — Калининградскую область. Ради существенной экономии автомобилисты готовы часами простаивать в очередях на таможенных пунктах пропуска.

Разница в стоимости ощутима. Если в Польше за литр АИ-95 просят около 131 рубля, а в ФРГ ценник доходит до 193 рублей, то на территории Калининградской области аналогичное топливо обходится примерно в 68 рублей, пишет SHOT.

Наибольший ажиотаж наблюдается на АЗС вблизи Мамоново и Багратионовска. Именно через эти приграничные города проходит основной поток транспорта с европейскими номерами.

Напомним, 9 марта цена нефти Brent на лондонской бирже ICE впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель. На 05:30 мск майские фьючерсы достигали отметки 119,36 доллара — рост составил 28,77 процента.