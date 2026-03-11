Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 06:12

Песков усомнился в очередном «русском следе» в предвыборной кампании Орбана

Песков: Западные СМИ часто берут фейки за основу и делают ошибочные выводы

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Западные СМИ часто даже в серьёзных публикациях основываются на фейках, из-за чего делают ошибочные выводы. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос газета Financial Times о публикации, в которой утверждается о якобы участии связанного с РФ медиа-консалтингового агентства в предвыборной кампании премьера Венгрии Виктора Орбана.

«Скорее всего, вы делаете ошибочные выводы, основываясь на фейке», — сказал представитель Кремля. По мнению Пескова, в последние годы подобное происходило достаточно часто.

Сийярто: Украина не дала внятного объяснения перевозки наличных через Венгрию
Сийярто: Украина не дала внятного объяснения перевозки наличных через Венгрию

Ранее Виктор Орбан заявил, что Будапешт заинтересована в развитии Украины как буферного государства между Венгрией и Россией. По словам премьера, он заинтересован в укреплении Незалежной, а не ослаблении.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar