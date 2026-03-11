Западные СМИ часто даже в серьёзных публикациях основываются на фейках, из-за чего делают ошибочные выводы. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос газета Financial Times о публикации, в которой утверждается о якобы участии связанного с РФ медиа-консалтингового агентства в предвыборной кампании премьера Венгрии Виктора Орбана.

«Скорее всего, вы делаете ошибочные выводы, основываясь на фейке», — сказал представитель Кремля. По мнению Пескова, в последние годы подобное происходило достаточно часто.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Будапешт заинтересована в развитии Украины как буферного государства между Венгрией и Россией. По словам премьера, он заинтересован в укреплении Незалежной, а не ослаблении.