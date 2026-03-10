Орбан: Венгрия заинтересована в укреплении Украины как буферной зоны с Россией

Венгрия заинтересована в укреплении Украины, а не в её ослаблении. Такое заявление сделал премьер-министр Виктор Орбан, выступая на заседании парламента, его слова приводит Telex.

Политик пояснил, что Украина выполняет роль буферной зоны между Венгрией и Россией. По мнению Орбана, безопасность венгерских граждан лучше гарантирована, если РФ не становится их непосредственным соседом. Он добавил, что Киев может рассчитывать на поддержку Будапешта.

Это заявление Виктора Орбана прозвучало довольно неожиданно, ведь отношения Будапешта с киевским режимом сложно назвать даже прохладными — они скорее враждебные. Один из недавних громких инцидентов — задержание в Венгрии семерых инкассаторов, а также крупной суммы денег украинского государственного «Ощадбанка». МИД Незалежной направил венгерской стороне ноту с требованием освободить арестованных сотрудников. А в банке заявили, что инкассаторы перевозили порядка 80 миллионов долларов (примерно половина суммы была в евро) и девять килограммов золота.

Впрочем, нельзя сказать, что первый камень бросила Венгрия. Конфликт обострился после остановки по украинской инициативе транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Венгерская сторона долго требовала возобновить прокачку и обвиняла Киев в том, что никаких технических причин для остановки не было, а украинская сторона просто не хочет поставлять российскую нефть по политическим соображениям. После неоднократных перепалок Владимир Зеленский пригрозил, что «даст адрес Орбана ВСУ», чем взбесил даже политических оппонентов венгерского премьера.