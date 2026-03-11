Дзюба опасается закрытия «Акрона» в случае вылета из РПЛ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба допустил, что клуб может прекратить существование в случае вылета из Российской премьер-лиги.

37-летний форвард подчеркнул — главная задача команды сейчас не обсуждение будущего, а сохранение прописки в РПЛ любой ценой. В интервью «Чемпионату» он выразил опасение, что при потере статуса «Акрона» попросту не станет.

Сейчас тольяттинцы занимают 11-е место в турнирной таблице. Дзюба заявил, что не намерен допустить вылета в свой игровой период.

Напомним, «Спартак» одержал волевую победу над тольяттинским «Акроном» в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча на «Лукойл-Арене» в Москве 9 марта завершилась со счётом 4:3.