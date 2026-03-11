Экономист объяснил, почему рубль не пострадает от войны на Ближнем Востоке

Военный конфликт на Ближнем Востоке почти не влияет на курс рубля — российская экономика устойчива, заявил кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Он отметил — рубль сейчас одна из самых надёжных валют. Несмотря на санкции, он продолжает укрепляться, сказал экономист в интервью РИА «ФедералПресс». По прогнозу эксперта, к концу марта доллар может опуститься ниже 75 рублей, евро — ниже 88. А к концу 2026 года курс составит менее 70 за доллар и менее 80 за евро.

Балынин связывает стабильность рубля с ростом ВВП, низкой безработицей и замедлением инфляции — в 2025 году она снизилась до 5,6%. Также растёт отечественное производство: в январе 2026 года выпуск компьютеров и электроники вырос почти на 10% год к году.

Укреплению рубля способствуют доверие граждан, развитие внутреннего туризма и расширение расчётов в нацвалютах с партнёрами по БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Экономист считает — в 2026 году рубль станет самой крепкой валютой.

Напомним, что Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты до сентября 2026 года. При этом для граждан, которые открыли валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года, сохраняется прежний лимит на получение наличных.