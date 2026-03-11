В Британии выставили на продажу особняк «Лебединое озеро», где умер Березовский

Особняк в пригороде Лондона, где в 2013 году был найден мёртвым олигарх Борис Березовский, выставлен на продажу. Его собственницей является бывшая жена бизнесмена Галина Бешарова, которая и решила продать дом. Об этом стало известно РИА «Новости».

Особняк Swan Lake («Лебединое озеро») находится в Аскоте, графство Беркшир, и ранее уже выставлялся на продажу в 2017 году, однако тогда цена не указывалась. С декабря 2025 года объявления о торгах вновь появились на сайте Zoopla и у агентства элитной недвижимости Sotheby’s International Realty. Цена объекта составляет 20 миллионов фунтов стерлингов (около 27 миллионов долларов).

В доме девять спален и 12 ванных комнат, а участок занимает 25 акров (около восьми гектаров). Судя по всему, с 2017 года была проведена перепланировка — тогда в доме насчитывалось восемь спален и семь ванных комнат. Помимо жилых комнат, особняк оснащён залом для приёмов, гостиной с камином, столовой с выходом на террасу, кухней, кабинетом, залом для бильярда, спа-центром, тренажёрным залом, сауной, баней и джакузи.

На территории есть дом для гостей и прислуги, зимний сад и теннисный корт. Ландшафтный дизайн включает два озера с лебедями. По данным Sotheby’s, дом ранее входил в состав королевского поместья и в XIX веке использовался как охотничий домик.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что республика инициировала судебный процесс о возврате виллы «Замок-Шато» на Лазурном Берегу Франции. Недвижимость ранее принадлежала Максиму Бакиеву, сыну свергнутого президента Курманбека Бакиева, который приобрёл её у российского бизнесмена Бориса Березовского.