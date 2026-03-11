Захарова назвала «гастролями сумасшедшего дома» слова Киева о похищенных детях
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявления Киева о якобы похищенных Россией детях. Она назвала эти сообщения «гастролями сумасшедшего дома».
«Амплитуда колебания цифр во всех киевскорежимных докладах, данных, материалов от десятков детей до более чем миллиона. Нормальная амплитуда?» — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что такая непоследовательность в цифрах говорит сама за себя. По её словам, украинская сторона выступает с этими данными по всему миру, несмотря на полное отсутствие достоверной информации.
Ранее Захарова сообщила, что постоянное представительство России передаст в ООН данные о ракетном ударе по Брянску, в результате которого погибли шесть человек. Она усомнилась, что генеральный секретарь и его представители снова промолчат.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.