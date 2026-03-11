Медведчук: Прямые контакты Путина и Трампа вводят Зеленского в «состояние агонии»

Прямые контакты президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа вызывают у главы киевского режима Владимира Зеленского крайне негативную реакцию. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Прямые контакты Владимира Путина и Дональда Трампа приводят Зеленского в состояние агонии», — написал он на сайте движения.

По словам политика, после последнего телефонного разговора Путина с Трампом «кровавый клоун засуетился» и начал критиковать Вашингтон. Медведчук считает, что такая реакция свидетельствует о потере Киевом влияния на фоне активизации прямого диалога между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, 9 марта лидеры США и России впервые за два месяца провели телефонные переговоры. Акцент в беседе был сделан на конфликте вокруг Ирана и переговорах по украинскому урегулированию. Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и долгосрочным урегулированием. С российской стороны была выражена оценка посреднических усилий, предпринимаемых Вашингтоном. Трамп позже назвал разговор «очень хорошим».