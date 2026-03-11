В Госдуме объяснили, у кого снизятся коммунальные платежи после зимы

С приходом тепла и завершением отопительного сезона у многих россиян снизятся суммы в квитанциях за ЖКХ. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

«В ближайшие месяцы, по мере потепления, общие суммы коммунальных платежей снизятся у тех, кто оплачивает отопление по индивидуальным счётчикам или общедомовым приборам учёта, а с окончанием отопительного сезона — и у тех, кто платит по нормативам, за исключением ряда случаев», — сказал депутат.

Он напомнил, что с 1 марта 2025 года в качестве приоритетного способа расчетов закреплена оплата только в отопительный сезон по фактическому потреблению. Прежний способ (равномерно в течение года) сохраняется лишь в регионах, которые ввели его до этой даты. Выбрать его теперь нельзя.

Если в доме нет общедомовых счётчиков, расчёт ведётся по нормативам, утверждённым местными властями. При наличии индивидуальных приборов учёта жильцы могут регулировать температуру и платить только за реально потреблённое тепло.

Ранее Life.ru писал, что в России заработали новые нормы о сроках оплаты за услуги ЖКХ. Согласно новым правилам, россияне должны получать платёжные документы за жилое помещение и коммунальные услуги до 5-го числа каждого месяца. Внести оплату по этим квитанциям можно не позднее 15-го числа. Нормы начали действовать с 1 марта 2026 года.