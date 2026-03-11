Боец ВСУ попытался отбить FPV-дрон рукой и поплатился за это

Боец Вооружённых сил Украины попал на видео, когда пытался перехватить летевший в его сторону FPV-дрон рукой. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько.

Украинский солдат попытался поймать FPV-дрон рукой. Видео © Telegram / Военкор Кулько

«Наши операторы БПЛА вскрыли ротацию двух групп ВСУ на подходе к Константиновке. Враг пытался забиться в кусты, но был оперативно уничтожен точными попаданиями», — подписал он видео.

Также российские военные 72-й бригады обнаружили миномёт ВСУ во дворе частного дома в Константиновке. После этого оружие было уничтожено ударом артиллерии на Д-30.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования пытались силой забрать прохожего в армию. Однако вмешательство российского беспилотника сорвало эти действия: сотрудники ТЦК разбежались, а мирному жителю удалось уйти.