11 марта, 09:05

Алексей Серебряков впервые за долгое время вышел в свет с семьёй

Данила, Алексей и Дарья Серебряковы. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Алексей Серебряков впервые за долгое время вышел в свет вместе с семьёй. Актёр посетил премьеру фильма «Тюльпаны» со своим участием с сыном Данилой и дочерью Дарьей. На фото — то, как артист обнимает родственников.

Семья пришла на мероприятие в повседневных нарядах. Например, сын 61-летнего артиста надел джинсы и клетчатую рубашку, а дочь — белую футболку и пиджак. Сам Серебряков появился в объективе в брюках, футболке и сером пуловере.

Алексей Серебряков женился ещё в 1980-х годах. У него и Марии есть несколько детей — дочь Дарья от первого брака супруги, а также приёмные братья Степан и Данила, усыновлённые в разных детских домах. К слову, артист известен тем, что создал фонд помощи сиротам.

Ранее Дмитрий Нагиев резко высказался о внешности своего сына. По мнению известного актёра и шоумена, 36-летнему Кириллу стоит поработать над собой. Особенно артисту не нравится его борода.

