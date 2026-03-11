Владимир Путин
11 марта, 09:33

КСИР заявил об ударах по американским базам и целям в районе Тель-Авива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Иранские военные нанесли массированный ракетный удар по американским и израильским целям на Ближнем Востоке. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передаёт гостелерадиокомпания IRIB.

«В ходе этой волны базы американо-сионистского врага в Эрбиле, Пятый флот ВМС США, а также район Беэр-Яаков в сердце Тель-Авива были обстреляны при помощи ракет «Хейбар-Шекан», «Гадр» с несколькими боеголовками весом одну тонну, а также тяжёлых ракет «Хорремшахр» и «Хейбар» с разделяемой головной частью», — отметили в КСИР.

Атака стала самой мощной с конца февраля. По данным иранских СМИ, утром в среду Тегеран нанёс серию ударов, которая продолжалась около трёх часов.

Накануне командующий ВКС КСИР Маджид Мусави заявлял, что Иран больше не будет применять снаряды с боевой частью менее тонны. Он пояснил, что снаряды с более тяжёлой боеголовкой наносят урон на большем расстоянии и охватывают обширную зону поражения.

Все новости о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Дарья Денисова
