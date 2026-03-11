Тело ещё одной 17-летней девушки после утопления обнаружили в Петербурге

На берегу Лахтинского Разлива в Санкт-Петербурге обнаружено тело подростка. При осмотре не выявлено признаков, указывающих на насильственную смерть. Погибшей оказалась девушка 2008 года рождения, проживавшая в этом районе. Об этом сообщили представители СК.

Девушка пропала из дома 3 декабря 2025 года и с тех пор не давала о себе знать. По факту её исчезновения было возбуждено уголовное дело. Уже второй месяц волонтёры активно искали её. Следователи продолжают выяснять все детали произошедшего.

Напомним, накануне следователи нашли тело ещё одной 17-летней девушки в реке Невского района. На теле погибшей не обнаружено следов насильственной смерти. Ведется установление личности девушки и выяснение обстоятельств происшествия. По данному факту проводится проверка.