Регион
11 марта, 09:37

NYT: Не менее 17 объектов США повреждены ударами Ирана на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Иран в ответ на удары США и Израиля атаковал американские объекты на Ближнем Востоке. По данным The New York Times, повреждения получили как минимум 17 объектов.

Газета пишет, что удары наносились ракетами и беспилотниками. Целями становились военные базы, элементы системы ПВО, радары, а также дипломатические представительства.

Среди поврежденных объектов названы базы в Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и Ираке, а также штаб Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Некоторые из них подвергались атакам несколько раз.

По данным Пентагона, в результате одного из ударов в Кувейте погибли шесть американских военнослужащих. Ещё один военный погиб при отдельной атаке на базу в Саудовской Аравии.

Политолог объяснил, как элиты Ирана сплотились перед лицом внешней угрозы
Ранее сообщалось, что ночная атака Ирана по территории Израиля и американским военным объектам на Ближнем Востоке стала крупнейшей с начала обострения конфликта. 37-я волна операции «Правдивое обещание — 4», проведённая ночью, оказалась самой масштабной из всех действий Ирана против сил и объектов противника в регионе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
