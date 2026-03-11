NYT: Не менее 17 объектов США повреждены ударами Ирана на Ближнем Востоке

Иран в ответ на удары США и Израиля атаковал американские объекты на Ближнем Востоке. По данным The New York Times, повреждения получили как минимум 17 объектов.

Газета пишет, что удары наносились ракетами и беспилотниками. Целями становились военные базы, элементы системы ПВО, радары, а также дипломатические представительства.

Среди поврежденных объектов названы базы в Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и Ираке, а также штаб Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Некоторые из них подвергались атакам несколько раз.

По данным Пентагона, в результате одного из ударов в Кувейте погибли шесть американских военнослужащих. Ещё один военный погиб при отдельной атаке на базу в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что ночная атака Ирана по территории Израиля и американским военным объектам на Ближнем Востоке стала крупнейшей с начала обострения конфликта. 37-я волна операции «Правдивое обещание — 4», проведённая ночью, оказалась самой масштабной из всех действий Ирана против сил и объектов противника в регионе.