Российских туристов пообещали вывезти из стран Ближнего Востока до 15 марта

Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока планируется завершить до 15 марта. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По её словам, в регионе ещё остаются несколько тысяч российских путешественников.

«Мы ожидаем, что все-таки до 15 числа этот процесс будет завершен. Мы сейчас говорим только про туристов, находящихся в странах Ближнего Востока», — цитирует ТАСС Ломидзе.

Ранее Иран провёл самую мощную атаку на Израиль и объекты США с начала конфликта. Удары наносились в течение нескольких часов и включали пуски ракет и запуск беспилотников. Общая продолжительность атак составила не менее трёх часов.