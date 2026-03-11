Владимир Путин
Регион
11 марта, 09:56

Российских туристов пообещали вывезти из стран Ближнего Востока до 15 марта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shay shmueli

Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока планируется завершить до 15 марта. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По её словам, в регионе ещё остаются несколько тысяч российских путешественников.

«Мы ожидаем, что все-таки до 15 числа этот процесс будет завершен. Мы сейчас говорим только про туристов, находящихся в странах Ближнего Востока», цитирует ТАСС Ломидзе.

SHOT: в аэропорту Дубая остановили регистрацию после сообщений о БПЛА
Ранее Иран провёл самую мощную атаку на Израиль и объекты США с начала конфликта. Удары наносились в течение нескольких часов и включали пуски ракет и запуск беспилотников. Общая продолжительность атак составила не менее трёх часов.

Больше новостей о ситуации на Ближнем Востоке и развитии конфликта — в специальном разделе Life.ru.

Полина Никифорова
