Песков отреагировал на проблемы бизнеса из-за ограничений связи

Проблемы, с которыми сталкивается бизнес из-за ограничений связи, в том числе в центре Москвы, должны рассматриваться профильными ведомствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Те проблемы, которые сейчас фиксируются для бизнеса, которые возникают, — (это — прим. Life.ru) должно обязательно стать темой для разговора соответствующих наших ведомств, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь», — сказал Песков

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения мобильной связи в центре Москвы будут действовать столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности граждан. Он подчеркнул, что такие меры принимаются в строгом соответствии с действующим законодательством и направлены прежде всего на защиту россиян.