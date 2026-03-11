Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 09:54

Песков отреагировал на проблемы бизнеса из-за ограничений связи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Проблемы, с которыми сталкивается бизнес из-за ограничений связи, в том числе в центре Москвы, должны рассматриваться профильными ведомствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Те проблемы, которые сейчас фиксируются для бизнеса, которые возникают, — (это — прим. Life.ru) должно обязательно стать темой для разговора соответствующих наших ведомств, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь», — сказал Песков

В Кремле объяснили отключения мобильной связи
В Кремле объяснили отключения мобильной связи

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения мобильной связи в центре Москвы будут действовать столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности граждан. Он подчеркнул, что такие меры принимаются в строгом соответствии с действующим законодательством и направлены прежде всего на защиту россиян.

Все о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar