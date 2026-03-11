Владимир Путин
11 марта, 09:51

Песков поставил под вопрос достоверность данных о требованиях Ирана к США

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Трудно говорить о достоверности данных СМИ о требованиях Ирана к США для возобновления переговоров по завершению конфликта, в наше время это может оказаться вбросом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Трудно говорить о степени достоверности этой информации, является ли это какой-то правдивой информацией или информационным вбросом», — сказал представитель Кремля. По мнению Пескова, в таких вопросах всегда должна присутствовать доля сомнения.

Напомним, по данным ливанских СМИ, Иран не готов просто так вернуться за стол переговоров с США. Утверждалось, что Исламская Республика требует от США конкретных гарантий ненападения в будущем, а также выплаты репараций и признания права реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики.

