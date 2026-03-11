Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
11 марта, 09:51

Песков: Переговоры по Украине в ОАЭ невозможны из-за ситуации на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби поставлены на паузу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что текущая обстановка на Ближнем Востоке не позволяет использовать эту локацию для дальнейших встреч.

«Обстоятельства сейчас, к сожалению, не позволяют рассматривать опцию Абу-Даби», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Несмотря на приостановку контактов, стороны высоко оценивают вклад принимающей стороны. По словам спикера, все участники процесса благодарны руководству Эмиратов за помощь в организации встреч и создание конструктивной атмосферы.

«Все высоко ценят ту атмосферу, которую эмиратские власти создавали для этих трёхсторонних переговоров», — добавил Песков.

В качестве альтернативы обсуждение может переместиться в Турцию. Кремль подтвердил, что Стамбул остается перспективным вариантом, к которому все вовлеченные стороны относятся положительно.

«Безусловно, опция Стамбула существует, и все стороны весьма позитивно к ней относятся», — подчеркнул пресс-секретарь, допуская возобновление диалога в турецком мегаполисе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил различия в переговорах по Украине в Стамбуле и Абу-Даби. По его словам, они отличаются друг от друга характером и условиями проведения.

Оксана Попова
