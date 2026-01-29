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Опубликовано 29 января, 12:48

Песков объяснил различия в переговорах по Украине в Стамбуле и Абу-Даби

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил различия в переговорах по Украине в Стамбуле и Абу-Даби. По его словам, они отличаются друг от друга характером и условиями проведения.

«Это другие по своему характеру», — пояснил Песков.

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23-24 января в Абу-Даби (ОАЭ) прошли трёхсторонние переговоры при участии делегаций России, Украины и США. По их итогам источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, детали которых не разглашаются. А президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий по Украине после диалога в Абу-Даби.

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Оксана Попова
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