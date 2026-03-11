Владимир Путин
11 марта, 10:11

Песков высказался о вражеских соцсетях

Обложка © Life.ru

России необходимо искать новые способы донесения информации до аудитории без использования «вражеских» социальных сетей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры».

«Нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше. Потому что мы не работаем с Телеграмом, а где нам тогда смыслы доводить? И нам это предстоит придумать», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, современные соцсети остаются одними из самых конкурентных площадок для распространения информации, однако Россия не работает на этих платформах.

ФАС назвала незаконным размещение рекламы в Telegram
Ранее Песков призвал представителей медиа уделять больше внимания развитию отечественного мессенджера Max и не концентрироваться на Telegram. Он отметил, что перед командой разработчиков стоит амбициозная задача — сделать сервис настолько привлекательным, чтобы он смог превзойти зарубежные аналоги на пространстве СНГ.

