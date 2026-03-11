Песков высказался о вражеских соцсетях

России необходимо искать новые способы донесения информации до аудитории без использования «вражеских» социальных сетей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры».

«Нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше. Потому что мы не работаем с Телеграмом, а где нам тогда смыслы доводить? И нам это предстоит придумать», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, современные соцсети остаются одними из самых конкурентных площадок для распространения информации, однако Россия не работает на этих платформах.

Ранее Песков призвал представителей медиа уделять больше внимания развитию отечественного мессенджера Max и не концентрироваться на Telegram. Он отметил, что перед командой разработчиков стоит амбициозная задача — сделать сервис настолько привлекательным, чтобы он смог превзойти зарубежные аналоги на пространстве СНГ.