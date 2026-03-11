В Госдуме призвали не ждать «сладкой» цены на нефть и «вразумления» Европы

Депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с Life.ru прокомментировал ситуацию на турбулентном рынке нефти и перспективы отношений с Европой. Парламентарий призвал не рассчитывать на изменение политики ЕС в отношении России.

Европу не ждёт «вразумление», а цены на нефть не будут «сладкими» для бюджета. Видео © Life.ru

«Я не верю в благоразумие европейских элит и Европейского союза. Они уже неоднократно показывали иррациональность и необъяснимость своего поведения, которое, кроме как зомбированностью, зашоренностью и органической русофобией, объяснить невозможно. Поэтому рассчитывать на то, что они одумаются и примут взвешенные решения, я бы не стал», — заявил Новичков.

По его мнению, Европа вряд ли откажется от русофобской политики и начнёт покупать нефть из РФ, даже при наличии готовых трубопроводов. Экономическая ситуация будет ухудшаться, и ЕС может закупать нефть или СПГ по завышенным ценам в США или на других рынках.

Что касается цен на нефть, депутат отметил, что рынок крайне турбулентен.

«Цена на нефть не будет такой сладкой до конца года. Она будет всё равно выше, чем до начала конфликта в Иране, но я не верю в долгосрочную цену. Она не будет «сладкой» и «красивой» для российского бюджета, чтобы решить все наши проблемы», — подчеркнул Новичков, призвав решать внутренние задачи для пополнения бюджета.

Ранее на Западе заявили о панике в ЕС после слов Путина о поставках газа. Европейские власти рассчитывают отказаться от российских энергоносителей только к 2027 году. Однако Москва может принять решение значительно раньше, что поставит Европу в крайне сложное положение.