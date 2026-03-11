Шасси разрушены: Аэропорт Пхукета парализован после ЧП, сотни россиян застряли в Таиланде

Аэропорт Пхукета прекратил приём и отправку рейсов после того, как авиалайнер, выполнивший жёсткую посадку, заблокировал взлётно-посадочную полосу. Об этом сообщили представители АТОР в официальном телеграм-канале.

Самолёт совершил жёсткую посадку на Пхукете со 133 пассажирами.

По данным источника, речь идёт о самолёте авиакомпании Air India Express, который следовал из индийского Хайдарабада. Как пишут СМИ, воздушное судно неудачно ушло на посадку в результате чего его шасси оказались полностью разрушены. К счастью, никто из находившихся на борту 133 пассажиров не пострадал.

Как отмечается в публикации АТОР, ориентировочное время для возобновления работы полосы — 18 часов по местному времени, 14 часов — по московскому. Это означает, что дневные рейсы задерживаются минимум на пять-семь часов. Специалисты ведомства отмечают, что даже после того, как повреждённый борт уберут, последствия происшествия будут сказываться до ночи: рейсы продолжат отменять, перенаправлять на запасные аэродромы или отправлять с серьёзным опозданием.

В настоящий момент известно о трёх задержанных рейсах с россиянами, в том числе о борте в Екатеринбург, который должен был вылететь ещё в 8:50, а также о двух самолётах до Москвы и одном до Казани.

