11 марта, 10:41

Шасси разрушены: Аэропорт Пхукета парализован после ЧП, сотни россиян застряли в Таиланде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / supakitswn

Аэропорт Пхукета прекратил приём и отправку рейсов после того, как авиалайнер, выполнивший жёсткую посадку, заблокировал взлётно-посадочную полосу. Об этом сообщили представители АТОР в официальном телеграм-канале.

Самолёт совершил жёсткую посадку на Пхукете со 133 пассажирами. Видео © Telegram / BAZA

По данным источника, речь идёт о самолёте авиакомпании Air India Express, который следовал из индийского Хайдарабада. Как пишут СМИ, воздушное судно неудачно ушло на посадку в результате чего его шасси оказались полностью разрушены. К счастью, никто из находившихся на борту 133 пассажиров не пострадал.

Как отмечается в публикации АТОР, ориентировочное время для возобновления работы полосы — 18 часов по местному времени, 14 часов — по московскому. Это означает, что дневные рейсы задерживаются минимум на пять-семь часов. Специалисты ведомства отмечают, что даже после того, как повреждённый борт уберут, последствия происшествия будут сказываться до ночи: рейсы продолжат отменять, перенаправлять на запасные аэродромы или отправлять с серьёзным опозданием.

В настоящий момент известно о трёх задержанных рейсах с россиянами, в том числе о борте в Екатеринбург, который должен был вылететь ещё в 8:50, а также о двух самолётах до Москвы и одном до Казани.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, следующий из Тюмени во Вьетнам, подал сигнал общей аварийной ситуации (код 7700) в небе над Мьянмой из-за неполадок с двигателем. Экипаж принял решение об экстренной посадке, метка лайнера пропала с онлайн-радаров.

Вероника Бакумченко
